Einigung in fünf Minuten: Stephen Kroll und beide Co-Trainer verlängern beim VfL Eintracht

Das habe diverse Vorteile. „Mittlerweile übernehmen meine Co-Trainer häufig die Einheiten. Dadurch kann ich mir das Ganze von außen anschauen und ein konkretes Bild über die Trainingsleistung jedes einzelnen Spielers machen“, erläutert der Cheftrainer. Die Gespräche zwischen Verein und dem Trainertrio seien reibungslos abgelaufen. Verein und Trainer hätten sich binnen fünf Minuten auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

"Möchten uns in dieser Klasse etablieren"

Aufgrund der Corona-Pandemie und in deren Konsequenz des Abbruchs der Saison 2019/20 könne man nicht davon sprechen, dass seine Mannschaft im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga den Klassenerhalt geschafft habe. Das passierte am grünen Tisch - und soll in dieser Spielzeit nachgeholt oder bestätigt werden, je nach Sichtweise.

„Über die weiteren Jahre hinweg möchten wir uns in dieser Klasse etablieren“, sagt Kroll. Sofern die unterbrochene Saison fortgesetzt wird, kämpft der VfL Eintracht in der Abstiegsrunde um ein weiteres Jahr im Bezirk. Dass das nicht gelingen könne, glaubt der Trainer nicht: „Wenn wir die Saison weiterspielen sollten, bin ich guten Mutes, dass wir am Ende den Klassenerhalt feiern können.“