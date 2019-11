Regelverstoß vom Schiri: VfL Eintracht prüft nach nicht wiederholtem Elfer Einspruch

Es lief die 55. Spielminute im Spiel der Bezirksliga 2 zwischen dem VfL Eintracht Hannover und TSV Luthe, als Alex Lang im Strafraum der Gäste gefoult wurde und der Schiedsrichter auf den Punkte zeigte. Routinier Ole Teklenburg schnappte sich das Leder und verwandelte sicher in die Mitte zum 1:1. Doch der Jubel des VfL Eintracht über den Ausgleichstreffer währte nur kurz - denn Tobias Arfmann pfiff den Schützen. Grund dafür war, dass zwei Spieler der Gastgeber zu früh in den Strafraum gerannt waren.

Indirekter Freistoß statt Wiederholung

So weit, so gut. Doch dann wurde es kurios: Anstatt den Elfmeter den Regularien nach wiederholen zu lassen, entschied der Unparteiische auf indirekten Freistoß für den TSV Luthe in dessen Sechzehner. Damit verstieß der Schiedsrichter gegen die Regel 14, wonach er den Strafstoß hätte wiederholen lassen müssen.