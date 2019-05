Die Südstadt feiert: Der VfL Eintracht Hannover schafft den Sprung in die Bezirksliga!

Die Aufstiegs-T-Shirts in Rot mit Vereinslogo und dem Schriftzug „Kreisliga-Meister 2019“ sowie mehrere Bierkisten standen schon bereit, für das Grillen wurde kräftig eingekauft. Der VfL Eintracht wollte den Titel mit einem Sieg über Kleeblatt Stöcken perfekt machen. Doch die Gäste waren nicht nur zum Gratulieren gekommen. Sie machten der Eintracht das Leben lange schwer. Erst in der 84. Minute erzielte Alexander Lang per Kopf nach einem Freistoß das erlösende 3:2.

Mit den Platzverweisen ist die Gegenwehr dahin

Danach wurden die Aufstiegsshirts auf der Bank ausgepackt, es wurde gelacht und gesungen. Mit diesem Tor und den zwei Platzverweisen für die Stöckener war die Gegenwehr dahin. Eintracht verwaltete. „Macht bloß keinen Blödsinn mehr“, rief ein Ersatzspieler.

Die letzten Sekunden der Partie standen alle Ersatzspieler und Verantwortlichen mit Trainer Stephen Kroll gespannt an der Seitenlinie, mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Thomas Swiridjuk war diese Anspannung verflogen, alle rannten jubelnd auf den Platz. Es folgten Bierduschen, Gegröle und herzliche Umarmungen. Kroll, der nicht mehr die Spritzigkeit seiner aktiven Zeit hat, wurde dreifach nass gemacht.