Vorbereitung nicht nach Maß: VfL Eintracht stellt sich auf Abstiegsrunde ein

Der VfL Eintracht Hannover startet in seine zweite Bezirksliga-Saison. Dafür, dass die Südstädter die vergangene, später abgebrochene Spielzeit als Aufsteiger begonnen hatten, schlugen sie sich mehr als beachtlich. Die Mannschaft von Stephen Kroll geriet nicht einmal in ernst zu nehmende Abstiegsgefahr.

Mittlerweile steht der VfL Eintracht kurz vor dem Start in die neue Spielzeit. Doch dort lief wieder nicht alles wie gewünscht. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der ersten Testspiele. Gegen die SpVg Laatzen (5:0) gab es zwar einen Sieg, anschließend jedoch drei verdiente Niederlagen gegen Landesligist 1. FC Sarstedt (1:7), Kreisligist TSV Kirchrode (0:2) und Bezirksligist SC Harsum (1:6), bevor der BSV Gleidingen (5:2) deutlich geschlagen werden konnte.

Kroll wäre Vorrunde ohne Rückspiel lieber gewesen

„Manche Mannschaften haben die lange Zwangspause gut verkraftet, wir gehören leider nicht dazu. Die Abläufe und Automatismen müssen wir uns alle wieder erarbeiten“, weiß Kroll, dessen Team sich seit dem 16. Juli in der Vorbereitung befindet.

Über den neuen Ligamodus findet der Trainer keine positiven Worte. „Der Modus ist fragwürdig. In der Vorrunde geht es nur für Teams um etwas, die in die Aufstiegsrunde wollen. Für alle anderen wird es erst in der Abstiegsrunde wichtig“, sagt Kroll. „Besser wäre es gewesen, die Vorrunde ohne Rückspiel zu spielen und danach die Auf- und Abstiegsrunden mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Aber so stehst du in der Abstiegsrunde von Beginn an enorm unter Druck.“

In der Vorrunde wird es für den VfL Eintracht darum gehen, so erfolgreich wie möglich abzuschneiden, um mit einem positiven Gefühl in die neun wichtigen Spiele im Frühjahr zu gehen. „Es wäre schon eine Sensation, wenn wir unter die beiden ersten Teams kommen. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir ab März die Abstiegsrunde spielen werden“, schätzt der Coach die Lage in Anbetracht der Tatsache ein, dass seine Mannschaft in der Bezirksliga 6 auf viele starke Gegner trifft.

Neun Neue beim VfL Eintracht

Der Kader hat sich bei den Südstädtern im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit deutlich verändert. So konnte der VfL neun Neuzugänge für sich gewinnen, drei Spieler haben den Verein verlassen. Jedoch gibt es zum Start in die Vorbereitung zwei Hiobsbotschaften: Timo Gaßmann (Kreuzbandanriss) und Jannes Schneider (Bänderriss im Sprunggelenk) haben sich schwer verletzt und werden für den Saisonstart definitiv ausfallen.

Erfreuliche Nachrichten gibt es beim VfL Eintracht Hannover außerhalb des Platzes: Eine Firma aus Bielefeld hat am 3. August begonnen, den neuen Kunstrasenplatz zu bauen. „Das wird sicherlich auch ein Anreiz für einige Spieler sein, zu uns zu wechseln“, hofft Kroll. Fertiggestellt werden soll der neue Platz Mitte Dezember.