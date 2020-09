Basketball: Trainer-Comeback in Grasdorf - Mario Vukosavic kommt zurück an die Leine

Der VfL Grasdorf hat sein Luxusproblem gelöst. Nachdem noch vor wenigen Wochen die Trainerstelle des Landesligisten vakant war, hatten in der Folge gleich zwei Kandidaten Interesse gezeigt. Nun hat sich der Klub für Mario Vukosavic entschieden, der bis 2017 für 14 Jahre VfL-Coach gewesen war. Mit ihm auf der Bank geht es am Wochenende um die ersten Landesliga-Punkte.

Auch Martin Herholz, der einst den TSV Luthe bis in die Oberliga führte, hatte Interesse an dem Job gezeigt. „Training und ein Testspiel hatte er schon mitgemacht“, sagt Teamsprecher Daniel Wohlfahrt. Doch auch Vukosavic, der seinen Trainerjob in Grasdorf vor dreieinhalb Jahren hinschmiss, eine Auszeit brauchte und später beim TSV Barsinghausen anheuerte, war wieder im Rennen. Vukosavic hatte nach der Zeit in Barsinghausen das Jahr genutzt, um seinen B-Trainerschein zu machen. Damit wären auch Regionalligateams für ihn möglich gewesen. „Aber ich muss den Trainerjob auch immer mit Arbeit und Familie vereinbaren können“, sagt er. Daher kämen nur höherklassige Teams in Hannover in Frage. „Und da gibt es nun einmal nicht sehr viele“, sagt Vukosavic.