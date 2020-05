VfL Gummersbach verpflichtet Santos vom SC DHfK Leipzig und trennt sich von Sommer

Ich habe lange überlegt ob ich diesen Post mache oder nicht. Einige von euch haben in den letzten Wochen immer wieder in persönlichen Nachrichten gefragt, ob ich meinen Vertrag beim VfL Gummersbach verlängere. Ich fühle, dass ich euch eine Antwort schuldig bin und möchte sagen wie es nun ist. Ich habe dem Verein sehr früh signalisiert, dass ich bleiben möchte. Entgegen einer Absprache im Januar, hieß es jedoch in diesem Monat, dass der Verein derzeit nicht in der Lage sei, meinen Vertrag zu verlängern. Für mich, aber auch meine Familie kam das sehr unerwartet und plötzlich. Auch weiß ich nicht, ob und wo ich nochmal Handball spielen werde. Jetzt noch einen Vertrag zu bekommen, scheint schier unmöglich. Es wird kein letztes Spiel hier geben für mich, auch kann ich mich bei Menschen, denen ich dankbar bin und die ich nochmal gern gesehen hätte, nicht verabschieden. Meinen Spint in der Arena habe ich heute leer geräumt, die Umzugskartons stehen bereit. Die Zelte hier abzubrechen, fühlt sich gerade sehr fremd an. Bislang habe ich aber immer die Erfahrung gemacht, dass es weitergeht und sich immer irgendwo etwas auftut. Daran möchte ich auch jetzt festhalten. Danke an alle Fans, Sponsoren des VfL, an alle Mitspieler, die auch zu Freunden geworden sind. Gummersbach kann den Weg in die erste Liga schaffen, vor allem weil die Menschen drumherum, ob in der Reha, das Ärzte und Physioteam, die Team-Betreuer oder der Zahnarzt und Optiker um die Ecke, stets Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Loyalität zeigten. So auch der Fanclub in allen Lebenslagen, über Sieg und Niederlage. Den Weg in die erste Liga, hätte ich mit dem VfL Gummersbach gern zusammen gemacht. Bleibt alle gesund!