VfL Osnabrück macht Aufstieg in die 2. Liga mit Sieg gegen den VfR Aalen perfekt

Der VfL Osnabrück kehrt nach acht Jahren in die 2. Liga zurück. Der vorzeitige Aufstieg des Traditionsclubs steht durch das 2:0 (1:0) am Samstag gegen den VfR Aalen fest, da gleichzeitig Konkurrent SV Wehen Wiesbaden bei Carl-Zeiss Jena mit 1:3 verlor. Dadurch ist der souveräne Spitzenreiter VfL bei vier noch ausstehenden Spielen nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge der 3. Liga zu verdrängen und steigt zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Liga auf.