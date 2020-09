Die Aufstellung: Mit dieser Elf startet Hannover 96 beim VfL Osnabrück

Normalität ist noch längst nicht eingekehrt im Profifußball, ein wenig so anfühlen wird es sich an der Bremer Brücke in Osnabrück am Freitagabend aber schon. Immerhin 3.200 Zuschauer dürfen die Partie des VfL gegen Hannover 96 ab 18.30 Uhr im Stadion verfolgen - allerdings nur Heimfans. "Das wird schon rundgehen. Das ist für die ein riesiger Vorteil", glaubt 96-Sportdirektor Gerhard Zuber.