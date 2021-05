Nach Zweitliga-Abstieg in der Relegation: Trainer Markus Feldhoff verlässt VfL Osnabrück 

Trainer Markus Feldhoff wird den VfL Osnabrück nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verlassen. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. "Der VfL Osnabrück wird mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen", sagte der 36-Jährige in der Sendung Sportclub.

Anzeige