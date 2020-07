Perfekt! VfL Osnabrück macht Trainer Marco Grote zum Nachfolger von Daniel Thioune

Der VfL Osnabrück hat einen Nachfolger für den zum Hamburger SV abgewanderten Daniel Thioune gefunden. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekanntgaben, übernimmt Marco Grote den Posten des Cheftrainers und unterschreibt einen Vertrags bis zum 30. Juni 2022. Der 47-Jährige betreute zuletzt die U19-Mannschaft von Werder Bremen in der A-Junioren-Bundesliga und führte die Tabelle der Staffel Nord/Nordost mit seinem Team zum Zeitpunkt des coronabedingten Saisonabbruchs an. Grote wird am Montag der Öffentlichkeit präsentiert.