VfL Osnabrück gegen SV Darmstadt live im TV und im Online-Stream sehen

Zweitligist SV Darmstadt 98 will seinen guten Saisonstart im Montagabendspiel bei Aufsteiger VfL Osnabrück ausbauen. Allerdings sind die Lilien gewarnt. "Osnabrück ist sehr schnell in der Zweiten Liga angekommen", sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Samstag. Auch im Pokalspiel gegen RB Leipzig (2:3) habe das Team einen großen Fight geliefert und mit der tollen Kulisse im Rücken den Leipzigern alles abverlangt. "Wir werden uns auf einen Gegner einstellen müssen, der die Sache sehr aggressiv angeht und versucht, die Zuschauer mitzunehmen."