VfL-Sprint-Talent Morawietz: Bestzeiten, EM-Tickets und Tausendstel-Glück

Ratlosigkeit herrschte im Michael-Hoffmann-Stadion in Mannheim nach dem 100-Meter-Finale. Dass der Berliner James Adebola bei der Junioren-Gala in 10,45 Sekunden als Erster über die Ziellinie gerannt war, war noch mit bloßem Auge zu erkennen. Doch dahinter kamen drei Athleten zeitgleich ins Ziel: Lokalmatador Felix Kunstein und Tobias Morawietz (VfL Wolfsburg), der erstmals die U20-EM-Norm erfüllte, teilten sich in jeweils 10,56 Sekunden Rang zwei – lediglich ein Tausendstel vor dem viertplatzierten Wattenscheider Lennart Hartenberg, den dieser hauchdünne Rückstand den Einzelstart in Tallinn kostete. Nur die ersten Drei sind bei der U20-EM in Estland (15. bis 18. Juli) dabei. Morawietz ist einer von ihnen.

Anzeige

VfL-Trainer Werner Morawietz strahlte jedenfalls: "Das ist Wahnsinn! Im Vorjahr lag seine Bestzeit noch bei 10,82 Sekunden." Auch das Start-Training habe sich ausgezahlt. "Tobias hing nicht mehr so viel hinterher, dann ist er ins Fliegen gekommen", schwärmte der stolze Großvater über seinen Enkel. Fliegen musste Tobias Morawietz auch, denn am Ende gab das Tausendstel den Ausschlag zu seinen Gunsten. Übrigens an dem Tag nicht zum ersten Mal. "Ich war schon im Vorlauf das entscheidende Tausendstel schneller, habe mich am Ende reingeworfen und das Glück gehabt. Ansonsten wäre ich gar nicht ins Finale gekommen."