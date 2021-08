VfL-Sprinter Almas: Nach Olympia ist vor der WM

"Für Bahn drei war das eine gute Wertung, eine 38,12 rennt man nicht immer - aber nach der guten 38,06 im Vorlauf wäre auch mehr drin gewesen, der letzte Wechsel war nicht ganz optimal...", resümiert Olympia-Debütant Almas, der an Position drei lief. Doch schlechtreden will er gewiss nichts. "Es war für uns alle ein super Erfolg, im Olympia-Finale zu stehen, das kann nicht jeder von sich behaupten, das geschafft zu haben." Und: "Wenn man ehrlich ist, waren Ghana und Japan, die Einzigen, die wir schlagen konnten - und die haben wir hinter uns gelassen. Auch wenn die sich am Ende selbst rausgehauen haben." Die Gastgeber beendeten den Lauf nicht, die Afrikaner, die ohnehin nach den Deutschen ins Ziel kamen, wurden nachträglich wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert.

Am Ende stand eine 38,12 und Platz sechs auf der Tafel . Ein ordentliches Ergebnis für die deutsche 4x100-Meter-Staffel um Deniz Almas im Olympia-Finale. Der Athlet des VfL Wolfsburg war mit dem Auftritt zufrieden - doch besser geht natürlich immer. Und weiter geht es auch direkt. Jetlag hin oder her, nach der Ankunft in Deutschland am Sonntag gibt's keine lange Pause, der deutsche Meister von 2020 über die 100 Meter hat direkt die WM im kommenden Jahr im Blick.

Allerdings gibt Almas zu, dass er und seine Kollegen gern eine Zeit unter 38 Sekunden geknackt hätten, ein neuer deutscher Rekord (bislang 38,02) war das Ziel. Aber was nicht ist, kann noch werden. Almas blickt nach vorn: "Das kann in naher Zukunft passieren, wir sind jung, werden immer schneller, wir entwickeln uns noch weiter."

Die Zeit in Tokio hat seine Lust auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 nur vergrößert - auch wenn Almas wegen der Corona-Beschränkungen abseits der Stadien nicht viel sehen durfte. "Ich wäre gern länger im Olympischen Dorf geblieben, habe aber trotzdem viele Eindrücke gesammelt. Ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr in Paris, dann aber hoffentlich unter anderen Bedingungen." Und auch sportlich soll mehr gehen - den Einzelstart hat Almas zudem auch nicht aus den Augen verloren. "Vielleicht schaffen wir die Überraschung mit der Staffel, kommen unter die ersten Drei. Die USA war in diesem Jahr Gold-Kandidat und schied im Vorlauf aus. Es ist immer alles möglich."

Jetzt gilt es für Almas aber erst mal, weiterzuarbeiten. Auf seiner Olympia-Teilnahme will er sich keineswegs ausruhen, hat die WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon (15. bis 24. Juli 2022) bereits jetzt im Blick - und schielt auf die EM (15. bis 21. August 2022) in München. Ab Mittwoch wird wieder in Leipzig trainiert, zuvor war Almas bei seinen Eltern in Calw (Baden-Württemberg). "In dieser Woche will ich wieder langsam reinkommen ins Training, der Jetlag wirkt noch", sagt der VfLer. "Aber ab übernächstem Wochenende will ich gerne wieder an Wettkämpfen teilnehmen und bis Mitte September schon mal Punkte sammeln für die WM im nächsten Jahr." Der Startschuss für drei vollgepackte Jahre - mit dem Ziel Olympia 2024.