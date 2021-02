VfL-Sprinter Morawietz haut wieder einen raus, aber Schnee stoppt Wolfsburgs Waldarbeiter

VfL-Trainer Werner Morawietz mag gar nicht daran denken: "Wenn wir im Winter täglich hätten durchtrainieren können, wo wir dann mit Tobi gelandet wären. Wahrscheinlich hätte er auch eine 70er-Zeit laufen können." Tobi, das ist sein Enkel Tobias Morawietz. Der Wolfsburger U20-Athlet haute am Samstag in Chemnitz wieder einen raus, wurde in 6,83 Sekunden Sechster bei den Männern.

Starten durfte er dort als Bundeskader-Athlet, hat sich damit in der deutschen Jahresbestenliste seiner Altersklasse auf Rang vier katapultiert. Und: In Chemnitz, wo der Leipziger Marvin Schulte in 6,66 Sekunden gewann, lag der Wolfsburger nur drei Hundertstel hinter Roy Schmidt (Leipzig). Coach Morawietz: "Und Schmidt ist ja im Olympia-Kader in der National-Staffel."