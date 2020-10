VfL-Talent Bryang Kayo: Zwei andere US-Boys machen ihm die Eingewöhnung leicht

Er ist seit diesem Sommer neu im Fußball-Regionalliga-Team des VfL Wolfsburg, dürfte mit seinen 18 Jahren sogar noch in der A-Jugend kicken - dennoch hat US-Boy Bryang Kayo in den ersten vier Saisonspielen überzeugt und sogar schon einmal getroffen. Eingewöhnungszeit scheint für den in Montgomery Village im US-Bundesstaat Maryland geborenen Mittelfeldspieler daher ein Fremdwort zu sein. Doch der Youngster erhält auch viel Unterstützung von alten Bekannten in Wolfsburg.

Schon im letzten Jahr in Wolfsburg

Und so machte sich Kayo bereits im Juli vergangenen Jahres ein eigenes Bild von den Bedingungen in der VfL-Akademie, war zum Probe-Training zu Gast. Der Nachwuchs-Kicker überzeugte und war überzeugt. "Bei den Trainern und anderen Spielern habe ich mich sehr wohlgefühlt, der VfL hat zudem schon einige Titel gewonnen. Der Schritt nach Wolfsburg hat sich einfach richtig angefühlt." Und den bereut Kayo nach seinen ersten vier Monaten in der Autostadt keineswegs.

Doch der endgültige Wechsel ging dann erst in diesem Jahr über die Bühne, der Youngster musste erst 18 werden, damit er in Deutschland kicken darf. Aus seiner Familie hat ihn allerdings keiner begleitet. "Am Anfang war es etwas hart, so weit von der Heimat und der Familie weg zu sein", sagt Kayo. Aber: "Seitdem ich klein bin, reise ich viel, deshalb hat sich das mit der Zeit gelegt. Von zu Hause weg zu sein, ist etwas, an das ich mich gewöhnt habe."

Zwar ist kein weiteres Familien-Mitglied mitgekommen, aber dafür ein weiterer guter Bekannter: Kobe Hernandez-Foster, ebenfalls US-Talent, spielt seit diesem Sommer in der A-Jugend des VfL. "Ich kenne Kobe auch schon länger. Wir haben früher oft gegeneinander gespielt, waren auch zusammen in Trainingslagern der Nationalmannschaft", freut sich Kayo über die wichtigen Kontakte abseits des Platzes. "Vor allem er und Michael helfen mir, damit ich mich in Deutschland schnell zurechtfinde."

U20-Nationalteam als Ziel

Auf dem Platz klappt das schon sehr gut. Kayo ist körperlich robust, schirmt den Ball gut ab, ist ein laufstarker Box-to-Box-Spieler - also von Strafraum zu Strafraum unterwegs. Aber was macht mehr Spaß, Tore schießen oder Tore verhindern? "Puh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht", sagt er mit einem Schmunzeln. "Tore zu schießen fühlt sich schon besser an, aber Treffer zu verhindern ist ebenso wichtig."

Mit dem VfL will der Nachwuchs-Nationalspieler, der im letzten Jahr bei der U17-WM in Brasilien dabei war, unter die Top Fünf kommen - und somit in die Aufstiegsrunde. "Die nächsten zwei Wochen werden richtungweisend sein. Ich bin aber guter Dinge, dass wir unsere gute Form beibehalten können." Für ihn persönlich soll es natürlich mit der Fußball-Karriere stetig bergauf gehen und mittelfristig in die U20-Nationalmannschaft. Und warum hat er sich als US-Amerikaner ausgerechnet für eine Sportart entschieden, die in seinem Heimatland ein wenig um Beachtung kämpfen muss? Es wurde ihm in die Wiege gelegt. "Meine Eltern stammen aus Kamerun, mein Vater hat schon Fußball gespielt. Und ich spiele es, seitdem ich mich erinnern kann."