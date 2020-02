VfL-Volleyballerinnen erkämpfen sich zwei Punkte, Herren müssen nach unten schauen

Was für eine Energieleistung des Aufsteigers! In der Hansestadt war nicht zu erkennen, wer um den Aufstieg und wer gegen den Abstieg spielt. „Wir haben dem Tabellen-Zweiten, einem Top-Team der Liga, ein richtig gutes Spiel abverlangt“, analysierte VfL-Zuspielerin Vivien Wagner glücklich. In einer hochintensiven und über alle fünf Sätze sehr spannenden Oberliga-Partie behielten die Wolfsburgerinnen am Ende sogar die Überhand. „Super Block, tolle Feldabwehr, Kampf um jeden Punkt. Es war eines der sehenswertesten Spiele in dieser Saison von uns“, schwärmte Wagner.

Weil die TG 1860 Münden zeitgleich den Keller-Krimi beim TuS Zeven mit 3:0 gewann und drei Punkte holte, rutschten die Wolfsburgerinnen trotz des Sieges auf den Relegationsplatz ab. Drei Spiele vor Saisonende tat dies der guten Stimmung im VfL-Lager aber keinen Abbruch: „Das Spiel in Bremen hat gezeigt, dass wir in diese Liga gehören – und, dass wir nach dem Aufstieg nicht gleich wieder runter wollen. Wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand und wollen diesen möglichst bald eintüten“, so Wagner.

VfL: Schlegelmilch, Rentsch, Domeyer, Sievert, Marfeld, Heißner, Matschke, Ackermann, Khalitova, Ludwig, Wagner.