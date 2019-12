VfL-Volleyballerinnen holen wichtigen Sieg im Abstiegskampf

VfL Wolfsburg – TuS Zeven 3:0 (25:12, 25:22, 27:25). Unter den guten Eindrücken des ersten Spiels gingen die Wolfsburgerinnen schließlich hochmotiviert in das zweite und deutlich wichtigere Spiel des Tages. Mit dem TuS kam der Tabellennachbar im Keller. „Da helfen uns natürlich die drei Punkte besonders weiter“, so Wagner, deren Mannschaft die Partie vor allem im ersten Satz dominierte. Im dritten Durchgang geriet der souveräne Sieg zwar noch einmal in Gefahr, letztlich behielten de VfLerinnen aber auch in den brenzligen Situationen die besseren Nerven. Somit tauschten die Wolfsburgerinnen mit Zeven die Plätze und feiern Weihnachten nun wieder auf einem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Wagner: „Wir kämpfen weiter gegen den Abstieg. Mit den drei Punkten bewegen wir uns aber in die richtige Richtung.“

VfL: Schlegelmilch, Rentsch, Dehl, Domeyer, Tischmacher, Sievert, Weinrich, Matschke, Ackermann, Khalitova, Ludwig, Wagner.