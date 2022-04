Übler Zusammenprall: Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld minutenlang unterbrochen

Die erste Hälfte der Bundesliga -Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld ist am Samstagnachmittag minutenlang unterbrochen worden. Im Anschluss an eine Ecke waren VfL-Stürmer Jonas Wind und der Bielefelder Cedric Brunner bei einem Luftduell mit den Köpfen zusammengestoßen und zu Boden gegangen. Sofort eilten Betreuer und Ärzte herbei. Beide Profis wurden behandelt. Wind berappelte sich nach ein paar Augenblicken wieder, Brunner blieb hingegen liegen und musste lang behandelt werden. Danach wurde der 28-Jährige auf einer Trage vom Feld gebracht. Genaue Angaben über das Ausmaß der Verletzung gab es zunächst nicht.

Bei den Bielefeldern erinnerten die Szenen an die am vergangenen Samstag erlittene Kopfverletzung von Stürmer Fabian Klos, der sich bei einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Alessandro Schöpf schwer am Kopf verletzt hatte. Der 34-Jährige war ins Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Unter der Woche teilte die Arminia mit, dass bei dem Angreifer keine Folgeschäden zu befürchten seien.