Wolfsburgs Arnold ist "froh und dankbar", dass der VfL ihn zu Olympia lässt

Ich kann es einerseits nachvollziehen, dass der eine oder andere Verein so entschieden hat. Wenn wir in Japan ins Finale kommen, dann bin ich nach unserem DFB-Pokalspiel erst wieder zurück. Es gibt halt keine Abstellungspflicht für die Klubs. Aber aus Spieler-Sicht ist Olympia schon ein Highlight. Ich bin froh und dankbar, dass der VfL bei mir so entschieden hat und weiß auch, dass ich mich in den nächsten Wochen, während meine Kollegen beim VfL in der Vorbereitung schwitzen, nicht zurücklehnen darf. Aber so bin ich auch nicht.

Das war ganz lustig. Er hat gar nicht richtig gefragt: ,Willst du mit?‘ Er hat es einfach vorausgesetzt und nur gesagt: ‚Lass uns mal die Mannschaft durchgehen...‘ Und da war ich dann mit dabei... (schmunzelt). So, wie man Stefan Kuntz aus dem Fernsehen kennt, so ist er auch, er ist authentisch. Ein guter Trainer. Bei den vergangenen drei U21-Europameisterschaften war er mit seinen Teams immer im Finale – das ist schon verrückt.

Das Abenteuer Olympia hat begonnen. Seit dieser Woche bereitet sich Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg mit der Auswahl des DFB in Wakayama im Süden der japanischen Hauptinsel Honshu, wo heute um 10 Uhr ein Testspiel gegen Honduras ansteht, auf das Turnier vor. Wenn die Spiele in Tokio am kommenden Freitag offiziell beginnen, haben Arnold und Co. ihren ersten Auftritt schon hinter sich – am Donnerstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) ist Brasilien der Gegner. In der Gruppenphase geht es außerdem noch gegen Saudi-Arabien (25. Juli, 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) und gegen die Elfenbeinküste (28. Juli, 10 Uhr, ZDF und Eurosport). Im AZ/WAZ-Interview spricht Arnold über das olympische Turnier, den DFB-Kader und die lange Trennung von der Familie.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Und wie schön wäre es, mit einer Medaille nach Hause zu kommen?

Darüber müssen wir nicht reden, das wäre natürlich cool. Meine Frau hat gesagt: ,Wenn du zu Olympia fährst, muss sich das schon lohnen!‘ Und so ist es ja auch. Ich fahre jetzt nicht dahin, um sagen zu können, ich war bei den Olympischen Spielen dabei. Ich will Spiele gewinnen – und sollte ich das Gefühl haben, dass wir einen dabei haben, der nur das Ganze mal miterleben möchte, dann würde ich das eine oder andere Wort sagen. Man fährt ja dahin und will das Ding gewinnen.

Olympia-Sieger Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste – das sind die Gruppengegner des deutschen Teams. Was wissen Sie über die Gegner?

Nicht so viel, aber gleich zum Auftakt Brasilien zu haben, das ist schon ein Brett. Da müssen wir uns teuer verkaufen. In diesem Spiel wird sich gleich zeigen, was für uns möglich ist. Die anderen beiden Gegner kann ich nicht so richtig einschätzen.

Haben Sie schon als Kind vorm TV bei den Olympischen Spielen mit den Athleten mitgefiebert?

Ja, das kann man so sagen. Speziell, wenn es Wettbewerbe mit deutscher Beteiligung gab. Und jetzt darf ich selbst dabei sein. Ich kann nur sagen: Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung.

Und wie gut ist Ihr Japanisch?

Konnichi wa… (lacht). Das heißt ,Hallo‘ und ist uns allen bekannt. Sonst habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit der japanischen Sprache auseinandergesetzt. Ich glaube, wir werden vor Ort auch nicht so viel Japanisch brauchen, weil ja auch alles auf Englisch beschrieben sein wird.

Haben Sie sich also nicht mit VfL-Markenbotschafter Pierre Littbarski, der ja lange in Japan gespielt hat, im Vorfeld der Spiele unterhalten?

Nein, jetzt vor der Abreise nicht. Aber ich habe mich dieser Tage an ein langes Gespräch mit ihm erinnert, da waren wir mit dem VfL in China und Litti hat mir in einem Gespräch am Flughafen was über Japan erzählt. Seitdem weiß ich über dieses Land alles (grinst). Er hat mir davon erzählt, wie höflich die Menschen dort sind und dass die Kultur besonders ist.

Zuschauer dürfen wegen Corona nicht in die Stadien. Wie traurig macht Sie das?

Wenn man jetzt an das Finale der Fußball-Europameisterschaft denkt und sich das volle Stadion in Erinnerung ruft – dann muss ich sagen: Ich verstehe es nicht, dass jetzt keine Zuschauer reindürfen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Sie werden dem VfL lange fehlen: Was hat Ihnen der neue Trainer Mark van Bommel vor der Abreise gesagt?

Sowohl der Trainer als auch unser Manager Jörg Schmadtke haben gesagt, dass ich gesund wiederkommen soll. Und dass ich am besten nach der Vorrunde zurückkommen soll… (lacht). Aber das will ich nicht. Ich will ins Finale.