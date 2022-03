Jetzt LIVE: VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen im SPORTBUZZER-Ticker

Der VfL Wolfsburg erwartet am Sonntag (17.30 Uhr) Bayer Leverkusen. Wenn die Niedersachsen entspannt in den Rest der Saison gehen wollen, sollten sie diese Partie zumindest nicht verlieren. Denn sonst wird es nach den Siegen von Hertha und Stuttgart wieder enger im Keller - zumal Mönchengladbach die abgebrochene Freitagspartie in Bochum sicher am grünen Tisch gewinnen wird.

Wenn Leverkusen in die VW-Arena kam, gab es zuletzt für den VfL nicht viel zu holen: Bayer verlor keines der letzten fünf Bundesliga-Gastspiele in Wolfsburg und gewann davon vier. Wie es diesmal läuft, könnt ihr hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen.