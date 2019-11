Drei Pleiten in Folge! Wird die Partie VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) die nächste Enttäuschung für die Wölfe?

Es ist Ernüchterung beim VfL Wolfsburg eingekehrt. Erst die 1:6-Heimklatsche gegen RB Leipzig im DFB-Pokal, dann das 0:3 bei Borussia Dortmund in der Bundesliga und am Donnerstag trotz Führung ein 1:3 gegen KAA Gent in der Europa League. Die Wolfsburger müssen damit wieder um das Überwintern im Europapokal zittern. Bayer Leverkusen hingegen wahrte mit dem 2:1-Zittersieg gegen Atlético Madrid am vergangenen Dienstag in der Champions League seine Mini-Chance auf das Weiterkommen, hat aber nun ein ,,Endspiel" bei Lokomotive Moskau.

Rein von der Statistik her ist Bayer Leverkusen alles andere als ein Wunschgegner der Wolfsburger. In den letzten sechs Duellen gab es in dieser Spielpaarung in der Bundesliga keinen Heimsieg mehr. Seit 33 Spielen gab es für die Wölfe gegen Bayern kein ,,zu Null" mehr, das ist aktueller Bundesliga-Rekord. Drei Mal in Folge konnte die Bayer-Elf zudem in den letzten Auswärtsspielen in der Volkswagen Arena gewinnen. Den vierten Versuch muss man ohne den gesperrten Leon Bailey machen. ,,Bayer Leverkusen hat unglaublich viel Qualität im Spiel nach vorne", weiß VfL-Trainer Oliver Glasner (45), ,,sie bringen viel Tempo mit und die Vorzeichen sehen eindeutig aus. Wir werden dennoch Paroli bieten."

Bayer Leverkusen musste in der Liga zuletzt die 1:2-Derbypleite gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen und ist insgesamt seit vier BL-Spielen ohne Sieg. ,,Mein Ziel ist es, Spiele zu gewinnen und die Spieler wollen das auch", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz am Freitag in Leverkusen, ,,es ist wichtig, dass wir mit dieser Einstellung auf den Platz gehen, dann werden wir auch in Wolfsburg gewinnen." Leverkusen landete bei 22 Auftritten in der VW-Stadt sieben Siege.

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Holger Pfandt.

Wird VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen gibt es im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Live-Ticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.