VfL Wolfsburg bestätigt: Mbabu-Wechsel ist fix

Mbabu wurde in der Schweizer Gemeinde Chêne-Bougeries als Sohn einer kongolesischen Mutter geboren. Seine ersten fußballerischen Gehversuche absolvierte er in der Jugend des Genfer Zweitligisten Servette FC, bei dem er auch den Sprung in die erste Herrenmannschaft schaffte. 2013 folgte der Wechsel auf die Insel zur U23 von Newcastle United, wo ihn 2015 der ehemalige VfL-Trainer Steve McClaren in die erste Mannschaft berief. Nach drei Jahren, drei Premier-League-Einsätzen und einer kurzzeitigen Leihe zum schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers kehrte der 1,84 Meter große Außenverteidiger 2016 zurück in die Heimat zu den Young Boys Bern in die Super League. Nach einem zweiten Platz im ersten Jahr konnte 2018 der nationale Titel geholt werden, der in diesem Jahr souverän verteidigt wurde. Insgesamt stand Mbabu, der ab der U16 alle Schweizer Juniorennationalteams durchlief und bislang viermal das Trikot der A-Nationalelf trug, in dieser Saison in 28 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf dem Platz, darunter in sieben Partien in der Champions League, in denen ihm ein Treffer gelang.