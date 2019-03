Fragwürdiger Freistoß, Mauer zu weit weg: VfL Wolfsburg flucht über erstes Gegentor

Geackert, gekämpft und sich selbst Torchancen herausgespielt: Beim Tabellenführer zeigten die Wolfsburger ein richtig gutes Auswärtsspiel. Doch die Belohnung für einen aufopferungsvollen Auftritt gab es nicht. Im Blickpunkt: Schiedsrichter Markus Schmidt.

"Wenn man das Spiel gesehen hat, sieht man, dass Dortmund schnell gefallen ist. Und dann in der 90. Minute so einen Freistoß zu geben...", sagte Maximilian Arnold. Gemeint ist das vermeintliche Foul von John Anthony Brooks an Alcacer, der die leichte Berührung dankend annahm. "Der Stürmer wollte das Foul ziehen, den muss man nicht geben", sagte VfL-Coach Bruno Labbadia. Das sah auch Arnold so: "Ich rede ungern über den Schiedsrichter, weil man das nicht macht. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber Hut ab, dann noch mit so einem Selbstverständnis weiterzumachen..."