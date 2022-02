Wolfsburg-Boss Schmadtke: Erneutes Bekenntnis zu Kohfeldt ist nicht nötig

Endlich mal ein paar Tore, drei wichtige Punkte, Sprung auf Platz zwölf und eine mindestens vorläufige Beruhigung der Trainer-Diskussion: Das 4:1 des VfL am vergangenen Sonntag gegen Fürth brachte positive Erkenntnisse für den Wolfsburger Fußball-Bundesligisten. Für Manager Jörg Schmadtke kommt noch eine wichtige Erkenntnis dazu: "Die Mannschaft hat eine Stressresistenz und eine Widerstandsfähigkeit an den Tag gelegt, die wichtig sein wird." Anzeige Und das schon am kommenden Samstag, wenn der VfL bei Eintracht Frankfurt antritt. Eine Partie, die sportlich kaum weniger wichtig ist als das Heimspiel gegen Fürth, auf dem durch die zweiwöchige Pause, die Wintertransfers und dem Fragezeichen hinter Florian Kohfeldt besonderer Fokus und besonderer Druck lagen. "Ich glaube nicht", so Schmadtke, "dass wir jetzt für die restlichen 13 Spieltage wieder eine solche Anspannung aufbauen müssen. Aber es war gut zu sehen, dass die Spieler dieser Besonderheit am Sonntag standhalten können."

Natürlich sei jeder Spieltag wichtig, der kommende allerdings schon auch ein spezieller, "weil auch untereinander gespielt wird", so der Manager. Was er meint: In Gladbach treffen mit der Borussia und dem FC Augsburg zwei Teams aufeinander, die knapp hinter dem VfL liegen. Zudem erwartet Hertha BSC Schlusslicht Fürth zu einem Keller-Duell.

Und was ist mit dem Trainer? Wie schnell geht die Diskussion um Kohfeldt wieder los, wenn der Sieg gegen Fürth eine Ausnahme bleiben sollte? Schmadtkes Wille, am Coach festzuhalten, war immer groß - und ein erneutes Bekenntnis sei nicht nötig. "Es ist nie gut, wenn man sowas permanent erneuern muss", sagt er. "Man sollte einfach mal akzeptieren, dass wir uns zum Trainer bekannt haben und weiter bekennen." Das bleibe so, "ohne das jede Woche wiederholen zu müssen". Allerdings: Von den drei Chef-Übungsleitern, die Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer bisher für den VfL verpflichtet haben, darf sich weiterhin nur einer das Etikett "Erfolgstrainer" aufkleben - und der sitzt am Samstag auf der Bank des Wolfsburger Gegners. Oliver Glasner hatte den VfL in der Vorsaison in die Champions League geführt, wechselte zu Saisonbeginn aber von Wolfsburg nach Frankfurt. Sein VfL-Nachfolger Mark van Bommel wurde im Oktober von Kohfeldt abgelöst.