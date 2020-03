VfL Wolfsburg: Der Auswärtsfluch geht weiter!

Kira Behne-Wiswe fehlt

So gut wie die Oberliga-Handballerinnen des VfL zu Hause punkten, so mau bleibt die Bilanz in der Fremde. „Die ersten 15 und die letzten sieben, acht Minuten des Spiels waren gut“, lobte Wolfsburgs Trainer Oliver Bült. In diesen Phasen spielte Wolfsburg in der Offensive geduldig seine Konzeptionen zu Ende und zeigte sich in der Rückwärtsbewegung stabil. Das Problem war der Rest des Spiels.