Wolfsburg-Doppelpacker Steffen: Wir sind nur ein Champions-League-Kandidat, wenn...

Freitagabend, wenn auf dem Fußballplatz das Licht angeht – dann ist der VfL Wolfsburg hellwach . Drittes Freitagsspiel der Saison, dritter Sieg – zurück auf Platz drei. Und auf dem wird der VfL auch am Ende des Spieltags stehen, wenn Frankfurt gegen die Bayern nicht klar gewinnt. Und langsam gehen die Wolfsburger das Thema Champions League auch verbal etwas offensiver an.

Kurios: Freitags trifft der VfL stets im Doppelpack. Sowohl gegen Werder Bremen als auch gegen Frankfurt hatten die Niedersachsen gewonnen. Zweimal strahlte dabei Wout Weghorst, der sowohl beim 5:3 gegen Werder als auch beim 2:1 gegen die Eintracht doppelt traf. Auf der Alm übernahm der Schweizer Renato Steffen die Doppelpacker-Rolle vom Niederländer, der allerdings an der Entstehung aller Tore beteiligt war. Mit fünf Treffern und vier Vorlagen ist Steffen nun zugleich zweitbester Torschütze und zweitbester Scorer der Wolfsburger.

Der Doppel-Torschütze wusste: „Es war mein dritter Doppelpack in der Bundesliga. Freut mich, dass es diesmal mit den Füßen geklappt hat“, so der zwar eher kleine, aber kopfballstarke Allrounder bei DAZN. Das Thema Champions League bleibt ein nachgefragtes – Steffen sagte: „Es läuft ganz gut, aber wir haben erst den 22. Spieltag, da haben wir noch einiges vor der Brust. Wir sind nur ein Champions-League-Kandidat, wenn wir weiter konzentriert bleiben und nicht denken, es läuft von allein. Genauso sind wir heute auch ins Spiel gegangen.“ Aber er fügte hinzu: „Wenn wir das machen, dann bleiben wir auch da vorne, und das ist auch unser Ziel, das geht nur über harte Arbeit, wie wir es bis jetzt gemacht haben.“ Gehe das so weiter, sei er „überzeugt, dass es eine sehr schöne Saison werden kann“.