VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Wer soll den VfL Wolfsburg momentan aufhalten? Mit der vollen Punkteausbeute aus vier Bundesliga-Partien stehen die Wölfe an der Tabellenspitze. Keines der letzten fünf Pflichtspiele verlor die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel. Das einzige Unentschieden gab es unter der Woche, als man mit einem torlosen Unentschieden gegen den französischen Meister OSC Lille in die Champions-League startete. Zusätzliche Brisanz bringt die Rückkehr von Ex-Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner mit sich. Ein Sieg gegen die schwächelnden Frankfurter liegt bei der momentanen Verfassung der Wolfsburger nah und würde weiterhin die Tabellenspitze bedeuten (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Gegner Eintracht Frankfurt tut sich in dieser Spielzeit noch schwer. Ohne einen Sieg und mit lediglich drei Unentschieden kommt die Eintracht noch nicht richtig in Tritt. Auch zum Auftakt der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul gab es lediglich ein Unentschieden (1:1). Im europäischen Wettbewerb noch gesperrt, kehrt der ehemalige Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner in der Autostadt zurück auf die Trainerbank. Ein Sieg gegen den Spitzenreiter muss her, um die gesetzten Saisonziele nicht schon früh aus den Augen zu verlieren.