Ein Sechs-Punkte-Spiel am Ostermontag! In der Partie VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) stehen sich zwei Europacup-Anwärter im direkten Duell gegenüber. Die Frankfurter könnten mit einem Sieg vier Punkte zwischen sich und Borussia Mönchengladbach auf Rang fünf bringen und wären damit nach dem Viertelfinal-Triumph gegen Benfica Lissabon (2:0) in der Europa League die Mannschaft der Woche. RB Leipzig lieferte den Hessen am Samstag mit einem 2:1-Erfolg in Gladbach eine Steilvorlage. Die Wolfsburger blieben mit einem Sieg und dann 48 Zählern im Rennen um die internationalen Plätze. Patzt der VfL aber, ist es mit europäischen Ambitionen endgültig vorbei.

Dass Wolfsburg in dieser Partie ins Schleudern gerät, erscheint schon allein statistisch durchaus denkbar. Denn: Die letzten vier Duelle in dieser seit 1998 insgesamt 33-mal ausgetragenen Begegnung gingen stets an das Gästeteam. So auch das Hinspiel: Der VfL Wolfsburg überrumpelte die Europacup-müden Frankfurter mit einem 2:1. Insgesamt verloren die Hessen vier der letzten fünf Liga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg. Überhaupt kann die Eintracht nur gegen Blau-Weiß 90 Berlin, das nur 1986/87 in der Bundesliga spielte, eine noch schlechtere Bilanz aufweisen. Bei den West-Berlinern kam die SGE damals nur zu einem 2:2, in Wolfsburg schaffte sie in 16 Duellen nur zwei Siege. Gelson Fernandes fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:3). Für den Schweizer könnte SGE-Trainer Adi Hütter (49) Lucas Torro ins kalte Wasser werfen. Der Spanier stand zuletzt in der Bundesliga beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf am 19. Oktober 2018 auf dem Platz. ,,Lucas macht sich sehr gut und ich bin froh, dass er wieder schmerzfrei trainieren kann", sagt Adi Hütter über ihn.

Außer Jonathan de Guzman ist auf Frankfurter Seite kein Spieler von einer potenziellen Gelbsperre bedroht. Dafür gehen bei den Wolfsburgern mit Daniel Ginczek, Joshua Guilavogui, Elvis Rexhbecaj, Jerome Roussillon, Renato Steffen, William und Wout Weghorst sieben Spieler vorbelastet in die Partie.

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt wird am Montag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der Volkswagen Arena. Mögliche Kommentatoren, vom Sender immer erst kurzfristig nominiert: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt ist am Montagabend ab 22.15 Uhr im Free-TV in der Sendung ,,100 % Bundesliga" bei NITRO zu sehen. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer 15-minütigen Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

