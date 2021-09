Auch an alter Wirkungsstätte: Trainer Oliver Glasner bleibt mit Eintracht Frankfurt sieglos

Auch an alter Wirkungsstätte ist Oliver Glasner der erste Dreier als Trainer von Eintracht Frankfurt verwehrt geblieben. Trotz Pausenführung mussten sich die Hessen beim VfL Wolfsburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und setzten die inzwischen fast schon besorgniserregende Sieglos-Serie ihres neuen Coaches fort. Glasner und seine Mannschaft warten nun bereits seit sieben Pflichtspielen auf ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Durch das vierte Bundesliga-Remis steckt die SGE im Klassement weiter im Keller fest. Die Wolfsburger, die ihre vorherigen vier Punktspiele allesamt gewonnen hatten, sind ihre Tabellenführung durch den Verlust der ersten Zähler los. Neuer Spitzenreiter ist aufgrund der besseren Tordifferenz der FC Bayern. Anzeige

Der kurz vor Ende der Wechselfrist von Atalanta Bergamo ausgeliehene Sam Lammers brachte die Frankfurter in Führung (38.). Für den Niederländer war es der zweite Treffer in seinem dritten Pflichtspiel-Einsatz für die Eintracht. Schon unter der Woche beim 1:1 zum Europa-League-Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul hatte der Stürmer für das einzige Tor seiner Mannschaft gesorgt. Die Wolfsburger waren zuvor wettbewerbsübergreifend 338 Minuten mit weißer Weste geblieben und hatten noch keinen Gegentreffer aus dem Spiel heraus kassiert. Den Ausgleich gegen die Eintracht erzielte Wout Weghorst (70.)

Der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt - Die Bilder Drüber: Joshua Guilavoguis Kopfballchance. ©

Am Sonntagabend war der VfL, der Glasner im Sommer nach Frankfurt hatte ziehen lassen und durch Mark van Bommel ersetzte, zunächst besser ins Spiel gekommen. Van Bommel hatte seine Anfangsformation im Vergleich zum 0:0 am Dienstag zum Start der Champions League beim französischen Meister OSC Lille nominell auf vier Positionen verändert. So erhielten Luca Waldschmidt, Dodi Lukebakio, Sebastiaan Bornauw und Yannick Gerhardt eine Chance von Beginn an. Und die Neuen machten ihre Sache gut. Die erste große Chance hatte Torjäger Weghorst, der einen Kopfball an die Latte des SGE-Tores setzte (16.).

Frankfurt antwortete ebenfalls per Kopfball. Filip Kostic, der nach dem Transfer-Wirbel des Sommers erstmals in der Bundesliga wieder von Anfang an ran durfte, flankte und Lammers prüfte Koen Casteels im VfL-Tor (24.). In der Folge kamen die Gäste immer besser ins Spiel und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Erneut gab es eine Kombination zwischen Kostic und Lammers, der das Zuspiel per Direktabnahme im Wolfsburger Tor versenkte. Weghorst kam kurz vor Pause noch einmal zum Abschluss, verfehlte das Ziel aber per Volleyschuss (42.).