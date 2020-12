Doppelter Weghorst kontert Dost: VfL Wolfsburg besiegt Eintracht Frankfurt nach Rückstand

Die Torjäger Wout Weghorst und Bas Dost sind am Freitagabend die beiden zentralen Protagonisten beim 2:1 (0:0)-Sieg des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt gewesen. Zunächst traf Ex-"Wölfe"-Stürmer Dost per Elfmeter für die Gäste (63. Minute), ehe Weghorst erst ebenfalls per Strafstoß (76.) und dann nach Traumpass von Xaver Schlager (88.) die Partie drehte. Während die Niedersachsen damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen sind und vorne mitspielen, muss die SGE von Trainer Adi Hütter nach fünf Unentschieden in Folge eine bittere Pleite hinnehmen. Anzeige

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber aktiver und kamen zu einigen gefährlichen Torraumszenen. Besonders knapp war es, als ein Schuss von Schlager von Frankfurts Djibril Sow abgefälscht wurde und an Torwart Kevin Trapp vorbei am rechten Pfosten landete (9.). Später scheiterte Kevin Mbabu mit seinem Versuch an Trapp, der anschließend schnell genug vor Neu-Nationalspieler Ridle Baku an den Ball kam.

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte verlief turbulent. Zunächst zielte Filip Kostic frei vor Wolfsburgs Tor mit seinem schwachen rechten Fuß knapp drüber (55.), ehe im Gegenzug zunächst Maximilian Philipp und im Nachschuss Wout Weghorst in DFB-Keeper Trapp ihren Meister fanden. Große Aufregung gab es dann nach einem Freistoß von Kostic: Im VfL-Strafraum ging Martin Hinteregger zu Fall, weil ihn Wolfsburg Abwehrspieler Anthony Brooks von hinten schubste. Der Österreicher protestierte vehement, Referee Schmidt ging nach Rücksprache mit dem Videoassistenten Benjamin Brand in die Review Area - und entschied zurecht auf Elfmeter und Gelbe Karte gegen Brooks.

Weghorst und genialer Schlager sorgen für Wolfsburg-Sieg Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ließ sich von dem Rückstand aber nicht unterkriegen. In der 74. Minute musste der starke Eintracht-Rückhalt Trapp erneut doppelt eingreifen. Zunächst parierte der Keeper einen gefährlichen Freistoß von Maximilian Arnold, danach rettete er gegen Baku. Doch auch die Wolfsburger brauchten einen Elfmeter für ihr Tor. Stefan Ilsanker berührte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, woraufhin Schmidt auf den Punkt zeigte. Torjäger Weghorst ließ Trapp aus elf Metern keine Abwehrchance. Als alles auf ein Remis hinauslief, spielte Schlager einen genialen Schnittstellenpass auf den Niederländer, der mit seinem neunten Saisontor doch noch den Wolfsburger Sieg herbeiführte. "Es war nicht mein bestes Spiel. Aber wir haben als Mannschaft voll auf den Sieg gespielt", sagte Wegorst nach dem Abpfiff bei DAZN und fügte an: "Wenn es läuft, dann läuft's."