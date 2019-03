VfL Wolfsburg: Fans in Dortmund von BVB-Anhängern attackiert - Zehnjähriger verletzt

Insgesamt fertigte die Polizei rund um das Spiel acht Strafanzeigen an, unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte - die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Partie zwischen Dortmund und dem VfL war als "Hochrisikospiel" eingestuft worden - wegen "Ereignissen aus den letzten Spielen zwischen den Vereinen“, wie die Polizei erklärt hatte. Unter anderem hatten BVB-Ultras im August 2017 beim Auswärtsspiel in Wolfsburg die geklaute Wolfsburger Commando-Ultra-Zaunfahne präsentiert, im Januar 2018 haben BVB-Hooligans in Dortmund versucht, VfL-Fans anzugreifen, beim Hinspiel in dieser Saison gab es ein Innenstadt-Verbot für Dortmund-Fans in Wolfsburg, zudem hatten vermummte BVB-Anhänger in Dedenhausen einen Zug mit Wolfsburgern angegriffen.