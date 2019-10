Remis gegen Augsburg: VfL Wolfsburg verpasst nach Videobeweis-Ärger Sprung an die Spitze

Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Spitze der Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner kam gegen den FC Augsburg und den früheren Wolfsburg-Coach Martin Schmidt nicht über ein 0:0 hinaus und verbesserte sich vorerst zumindest auf den dritten Platz. Nach einem späten Treffer von Joao Victor (83.) schienen die Wolfsburger den Sieg zwar doch noch eingetütet zu haben, Schiedsrichter Tobias Stieler gab den Treffer allerdings wegen einer Abseitsposition des Brasilianers nicht. "Dass er das Tor wegen Abseits nicht gibt, finde ich okay", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke bei Sky.

In einer spannenden Anfangsphase hatte die Partie früh ihren Höhepunkt gefunden. Beide Mannschaften legten von Beginn an ein enormes Tempo vor. Die Wolfsburger, im Vergleich zum Europa-League-Spiel in Gent mit vier Neuen (Brooks, Gerhardt, Roussillon und Klaus) begannen mit viel Ballbesitz.

Die Augsburger versteckten sich aber nicht, so dass sich anfangs eine muntere Partie entwickelte. Der Tabellenvorletzte war sichtlich bemüht, die 1:8-Klatsche aus der Vorsaison vergessen zu machen. FCA-Coach Martin Schmidt hatte bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo er in der Saison 2017/18 in 22 Spielen nur fünf Siege holte, die Routiniers Daniel Baier und Alfred Finnbogason aufgeboten. Und die Gäste hielten gut mit, vergaben durch Ruben Vargas und Florian Niederlechner aber gute Chancen. Die größte Chance hatte Vargas (9.), der sich durch die Wolfsburger Abwehr konterte, doch Wolfsburgs Torwart Pervan hielt stark.