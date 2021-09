Die VfL Wolfsburg musste am vergangenen Wochenende ihre erste Niederlage in der Bundesliga nach einem furiosen Start hinnehmen. Nach vier Siegen und einem Unentschieden schlug die TSG Hoffenheim die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel mit 3:1. Zum Auftakt der Champions League erspielten sich die Wölfe ein torloses Unentschieden gegen den französischen Meister OSC Lille. Um die Pleite vom Wochenende vergessen zu machen und in der Königsklasse die Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren, muss ein Sieg gegen den starken spanischen Vertreter FC Sevilla her (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

