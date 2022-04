Gala-Halbzeit dank Kruse und Wind: Wolfsburg schießt sich gegen Mainz den BVB-Frust von der Seele

In der Folge verloren die dezimierten Gäste völlig die Kontrolle und Wolfsburg spielte sich phasenweise in einen Tor-Rausch. Ridle Baku flankte nach einem langen Ball von Maxi Arnold per Volley auf Kruse, der ebenfalls per Direktabnahme seinen zweiten Treffer erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgten erneut Wind und Kruse mit seinem dritten Tor für jenen Habzeitstand, mit dem der VfL vor wenigen Tagen noch in Dortmund zurückgelegen hatte - spätestens zu diesem Zeitpunkt abgehakt.