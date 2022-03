Wolfsburgs Fußballerinnen in London: Für Roord was ganz Besonderes

Jetzt wird's ernst! Am Mittwochabend (21 Uhr, live auf YouTube und DAZN) starten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit dem Viertelfinal-Hinspiel im großen Emirates-Stadion bei Arsenal London in die K.o.-Phase der Champions League. Beide Mannschaften sind in ihren jeweiligen Ligen Tabellenerster und haben in den letzten fünf Pflichtspielen nicht verloren. Eine, die beide Teams sehr gut kennt, ist Wolfsburgs Mittelfeld-Allrounderin Jill Roord. Vergangenen Sommer wechselte die Niederländerin aus London in die Autostadt. Dass sie schnell wieder auf ihren Ex-Verein treffen wird, hatte sie bereits geahnt. "Für mich wird es natürlich extra besonders, aber ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken. Ich freue mich einfach", so die 24-Jährige, für die mit der Partie im Emirates "ein Traum in Erfüllung geht".

Beim VfL avancierte die Nationalspielerin direkt zur Führungsspielerin, steht nach 17 Bundesliga-Spielen bereits bei sieben Toren. In ihrer letzten Arsenal-Saison waren es nach der gesamten Saison sieben. Ob auf der Sechs, der Acht, der Zehn oder als Sturmspitze - Roord bekleidete schon viele Positionen im Wolfsburger Spiel, was sie noch unberechenbarer macht. "Ich spiele jetzt auch viel direkter, das passt einfach viel besser zu mir", weiß die Holländerin. VfL-Trainer Tommy Stroot lobt: "Schon vor der Saison hatten wir eine gewisse Idee auf dem Transfermarkt, wie wir spielen wollen und wie wir den Weg verfolgen können. Jills Flexibilität und mit der Stabilität, mit der sie auftritt, hilft uns als Mannschaft sehr weiter."

Die Wechselspielchen in der VfL-Elf blieben auch den Londonerinnen nicht verborgen. "Sie wechseln viel ihre Positionen, bleiben aber trotzdem sehr konstant", beobachtete Arsenal-Coach Jonas Eidevall. Die Niedersächsinnen, so der Schwede weiter, "wechseln sich viel ab. Alexandra Popp, Lena Oberdorf und Lena Lattwein variieren viel, aber auch Svenja Huth, Tabea Waßmuth und Roord." Das mache den VfL vor allem im Konterspiel sehr gefährlich. Eidevall warnt: "Wir haben bisher gegen keine Mannschaft gespielt, die in dem Bereich so stark ist." Mit Kim Little und Jordan Nobbs sind noch zwei Spielerinnen beim FC Arsenal, die auch beim Halbfinal-Duell beider Teams 2013 dabei waren, was der VfL für sich entschied. "Wolfsburg war sehr dominant mit Spielerinnen wie Nadine Keßler und Lena Goeßling im Mittelfeld. Ich war damals 22, habe mich seitdem gut entwickelt und hoffe, dass ich meine ganze Erfahrung am Mittwoch mit reinnehmen kann", so Little.