VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Freitagsspiel in der Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt am 11. Spieltag. Während die bislang unbesiegten Wölfe ihre Erfolgsserie fortsetzen wollen, möchte die Eintracht nach fünf Unentschieden in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren.