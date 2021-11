Der Einstand ist dem neuen VfL-Trainer Florian Kohfeldt gelungen. Mit dem VfL Wolfsburg feierte er am vergangenen Wochenende einen 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen . Ein Befreiungsschlag zum richtigen Zeitpunkt, denn auch in der Champions League werden drei Punkte dringend benötigt. Für Kohfeldt wird es das Debüt in der Königsklasse als Trainer sein. Ein Sieg gelang den Wölfen bisher nicht. Lediglich zwei Unentschieden gegen den FC Sevilla und den OSC Lille sprangen in den drei absolvierten Partien heraus. Um noch eine Chance auf das Überwintern im europäischen Fußball zu haben, sind drei Punkte gegen den Gruppenersten aus Salzburg Pflicht (18.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Für Gegner Salzburg könnte es gerade nicht besser laufen. In der heimischen Liga führt man das Tableaus souverän an und auch in der Gruppe G der Champions League ist man das Maß aller Dinge. Noch ungeschlagen thront die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle an der Spitze. Ein weiterer Sieg gegen den deutschen Vertreter und die Qualifikation für das Achtelfinale ist zum Greifen nah. Besonders im Fokus steht wieder einmal Shootingstar Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler zeigt in dieser Saison sein Potenzial und wird bereits von den Top-Klubs um den FC Bayern München oder dem BVB umworben. Es ist zu erwarten, dass er auch in dieser Begegnung die Wolfsburger wieder vor knifflige Aufgaben in der Defensive stellen wird.