Wolfsburgs Klaus leidet mit Ex-Klub Hannover 96: "Das tut schon weh"

Im letzten Heimspiel des VfL Wolfsburg beim 5:2 gegen Düsseldorf war es dann so weit – nach monatelanger Verletzungspause gelang Felix Klaus seine erste Torvorlage für den nächsten Gegner von Hannover 96. Was noch fehlt, ist sein erster VfL-Treffer. Gelingt ihm der ausgerechnet am Samstag (15.30 Uhr) beim Duell gegen seine Ex-Kollegen? Klaus hätte nichts dagegen, obwohl 96 das Wasser bis zum Hals steht.

Sein Ex-Verein ist Tabellenletzter, Trainer Thomas Doll steht auf der Kippe, Manager Horst Heldt muss bald den Hut nehmen. Chaos pur. Klaus bekommt es hautnah mit, weil er immer noch eine enge Beziehung zu ehemaligen Mitspielern pflegt – besonders zum verletzten Niclas Füllkrug. Klaus: „Er ist öfter bei mir in Wolfsburg, es geht ihm aktuell nicht so gut. Er hat ja viele Probleme mit seiner Verletzung.“