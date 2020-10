VfL Wolfsburg II mit 1:3 weiter von der Rolle: Vierte Pleite in Serie

Langsam muss der VfL Wolfsburg II aufpassen, dass er nicht in der Abstiegsrunde der Regionalliga landet. Am Mittwoch gab es die vierte Niederlage in Folge und schon die fünfte im achten Saisonspiel. Der Tabellenzweite aus Rehden hatte sich bei seinem 3:1 (2:0) im AOK-Stadion als die cleverere Mannschaft erwiesen.

Vizemeister VfL hatte eineinhalb Wochen ohne Punktspiel hinter sich, eine Pause, die Willkommen geheißen worden war, um wieder ein paar Spieler fit zu bekommen und um etwas zu regenerieren. Doch irgendwie ist immer irgendwo der Wurm drin in den Auftritten des Teams von Trainer Henning Bürger. Am Mittwoch steckte der Wurm im Abwehrverhalten. Die Gegentore - fast schon aus der Rubrik peinlich. Vor dem frühen 0:1 hatte der VfL wie später noch öfter in diesem Spiel ordentlich gepresst, dann aber bei Rehdener Ballbesitz kaum an Rückwärtsbewegung gedacht. Die Gäste kamen einfach durchs Mittelfeld, hinten passte beim VfL die Zuordnung nicht, obwohl Zeit genug war, Ordnung zu finden, dann wurde obendrein halbherzig zugefasst - leichtes Spiel für Bocar Djumo.

Der VfL blieb unbeeindruckt, drängte. Ole Pohlmann hatte Pech, dass sein Schuss (7.) ins Aluminium-Dreieck und vor die Linie knallte. Dann gab es gleich darauf noch einen Pfostenschuss, später ein Super-Solo von Pohlmann, der dabei aber den Abschluss verpasste und an Rehdens Keeper hängenblieb. Doch was nützt aller Druck, wenn auch ohne klares Konzept, wenn man die Tore herschenkt? In der 33. Minute war es wieder so weit. Julian Klamt und Marcel Beifuß agierten lässig, Djumo und Shamu Mansaray hatten im Strafraum wenig Mühe, Addy Waku Menga freizuspielen - 0:2.

Nach der Pause war dann Rehden klar die kompakte, reifere Mannschaft gegen die jungen Wolfsburger. Einige gefährliche Konter fanden noch keinen Abschluss, dann fiel noch das 0:3. Das sah in der Rückwärtsbewegung wieder nicht gut aus, allerdings hatte der VfL nun auch schon aufgemacht, um den Anschluss zu erzwingen. Nach überhartem Einsteigen sah der gerade eingewechselte Altrim Pajaziti zwar Rot, kurz danach verkürzte John Iredale noch per Foulelfmeter, doch das kam alles viel zu spät.