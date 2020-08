VfL Wolfsburg II: Regionalliga-Auftakt gegen BSV Rehden wird wohl verschoben

Die Verlegung des Spiels sei zwar noch nicht fix, aber sehr wahrscheinlich, so der Klub. Bürger will das spielfreie Wochenende, dann trotzdem zum Spielen nutzen: "Wenn Fakt ist, dass wir nicht spielen, werden wir uns einen Testspiel-Gegner suchen." Dann gilt es für den VfL, sich wieder ein Erfolgserlebnis zu erarbeiten. Drei der letzten vier Test-Spiele - allesamt gegen andere Regionalligisten - hat Bürgers Team verloren. Gegen Hessen Kassel gab's nur ein 0:0. Gegen den BVB II vor einer Woche sogar ein 1:9 . Der Coach hatte gegen St. Pauli II deshalb eine Reaktion seines Team gefordert.

Mit Soufiane Messeguem, Jannis Lang, Marcel Beifus (alle Deutschland) und Amir Abdijanovic (Österreich) hat der VfL II gleich vier Nachwuchs-Nationalspieler im Team, deshalb hat der Klub die Möglichkeit, einen Antrag auf Verlegung des Spiels zu stellen - und den haben die Wolfsburger am Donnerstag an den Verband geschickt. Bürger: "Die vier Nationalspieler würden uns gegen Rehden definitiv im Kader fehlen. Deshalb ist es sinnvoll, dass es so eine Regel gibt."

2:4 im Test gegen Liga-, aber nicht Staffel-Konkurrent, FC St. Pauli II am Sonntag - der VfL Wolfsburg II spielt unter seinem neuen Coach Henning Bürger weiterhin alles andere als eine überzeugende Saison-Vorbereitung. Der Coach bekommt aber jetzt wohl eine Woche mehr Zeit, sein Team auf den Liga-Start vorzubereiten - der VfL will den Regionalliga-Auftakt gegen den BSV Rehden am Samstag (13 Uhr) nämlich verschieben. Der Grund: die Länderspielpause.

Ein fitter Mittelstürmer fehlt

Und hat er die gesehen? "Bedingt schon", sagt Bürger. "Man muss das trennen: Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir viele Offensiv-Aktionen, konnten die aber nicht in Tor-Chancen ummünzen. Wir hatten zu viele Offensiv-Spieler des gleichen Typs auf den Platz." Ein richtiger Neuner fehlte. Vorn drin spielten Ulysses Llanez und Test-Spieler Romario Hajrulla (zuletzt Lok Leipzig). Beide sind keine klassischen Stürmer, Hajrulla (musste in der 84. Minute verletzt runter) eher eine hängende Spitze. "In der zweiten Hälfte lief es mit John Iredale dann besser", sagte Bürger. Der Australier ist aber nach seiner Fuß-OP noch in der Aufbau-Phase. Mit Jesaja Herrmann fehlt ein weiterer Mittelstürmer verletzt.

In der zweiten Hälfte kam der VfL bei 0:3-Rückstand durch die Tore von Luca Horn und Iredale (in seinem zweiten Einsatz nach der langen Verletzungspause) innerhalb von nur zwei Minuten wieder ran - doch beim 2:4 offenbarte der VfL erneut Schwächen in der Defensive. "Womit wir wieder überhaupt nicht zufrieden sein können, ist unsere Defensivleistung", moniert Bürger. "Fußball ist ein Ergebnis-Sport, wenn man vorn keinen macht, muss man hinten sicher stehen. Das haben wir nicht hinbekommen. Wir geraten dann durch individuelle Fehler auf die Verliererstraße."