VfL Wolfsburg: Irre Randale-Videos in München und Unfall mit dem Fan-Bus

Im Bus saßen 27 Mitglieder des Fanklubs „Schlemmerbrüder“ . Der Club besteht seit 1992 und organisiert regelmäßig Busfahrten zu den Auswärtsspielen des VfL. Die Fahrt konnte mit einem Ersatzbus nach der Zwangspause weitergehen. „Das war unser allererste Unfall in all den Jahren, Natürlich war es ein Schock, aber das Wichtigste ist, dass niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist“, sagt Pressewart Michael Böttcher.

"Das sind keine Fans, das sind Chaoten"

Von den Ausschreitungen in München haben die Schlemmerbrüder, die Wolfsburg um 3 Uhr nachts erreichten, erst nachträglich erfahren. „Das sind keine Fans, das sind Chaoten, die das Spiel auch gar nicht sehen wollen“, meint Böttcher. Schon im Vorfeld der Partie wurde es brutal: Mehrere Medien berichteten, hauptsächlich Wolfsburger Fans seien an einer Massenschlägerei in Nähe des Hauptbahnhofs beteiligt gewesen. Die Pressestelle der Münchner Polizei teilte auf Nachfrage mit, es habe 22 Festnahmen gegeben, davon 21 wegen Landesfriedensbruch und eine wegen Drogen. Der Anteil von Anhängern der beiden Teams habe sich in etwa die Waage gehalten. Die Fanbetreuung des VfL will erst nähere Informationen abwarten, bevor über mögliche Konsequenzen gesprochen wird.