"Müssen uns deutlich mehr wehren": Wolfsburg-Schlappe macht Boss Jörg Schmadtke sauer

Auf der Pressekonferenz war Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg eindeutig der Chef. Nach der dritten Niederlage nacheinander in der Bundesliga richtete der Geschäftsführer der "Wölfe" in Abwesenheit des mit dem Coronavirus infizierten Trainers Florian Kohfeldt mahnende Worte an die Mannschaft. "Wir müssen im Abstiegskampf bestehen, wir müssen uns deutlich mehr wehren", forderte Schmadtke, der neben Bubi-Aushilfe Vincent Heilmann beim 0:3 (0:1) gegen den FC Augsburg auch auf der Bank Platz genommen hatte und aus der Coaching-Zone heraus immer wieder antrieb.

Die Pressekonferenz war aber Chefsache. "Unser Problem heute ist: Wir reisen ohne Cheftrainer an. Das macht natürlich was", erläuterte Schmadtke, der auch die Dialoge mit dem Schiedsrichter während des Spiels übernommen hatte. Der VfL ist zurück im Abstiegsstrudel. Immerhin beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 noch fünf Punkte.

Die Augsburger von Trainer Markus Weinzierl feierten gegen den VfL um den zweitjüngsten Interimscoach der Bundesliga-Historie dagegen einen "Big Point" im Abstiegskampf. Sie rückten bis auf zwei Zähler an die Wolfsburger heran und können im Nachholspiel am Mittwoch gegen den Mainz 05 sogar an den "Wölfen" vorbeiziehen. "Das war ein verdienter Sieg", bilanzierte Weinzierl. "Es ist aber weiter eng und wohl bis zum Schluss spannend."

Trainer Kohfeldt bald zurück? Schmadtke: "Glaube, dass das Spiel nicht zur Genesung beiträgt"

Nach nur 49 Sekunden brachte Iago, der sein Tor mit einem Baby-Jubel zelebrierte, die Fuggerstädter vor 23.143 Zuschauern in Führung. Florian Niederlechner (63.) nach Video-Beweis und Mads Pedersen (69.) machten den verdienten Heimsieg perfekt. "Ich wusste ja, dass ich mir den Ball ins Gesicht geschossen hatte", meinte Niederlechner lachend über die Handspiel-Überprüfung und sprach von einem "perfekten Nachmittag".