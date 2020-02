VfL Wolfsburg: Keine Einstellung, keine Punkte

"Wir hätten gewinnen müssen"

Heidmark lief nach mehreren Wochen mit vielen Ausfällen mal wieder mit allen Leistungsträgerinnen auf – als Entschuldigung für die Niederlage ließ Wolfsburgs Trainer Oliver Bült das aber nicht gelten: „Wir hätten das Spiel trotzdem gewinnen müssen. Heidmark spielt über weite Strecken keine gute Abwehr.“

Wie schon in den Begegnungen gegen Peine und Rohrsen stand sich der VfL selbst im Weg, die Chancenverwertung war eine Katastrophe. Wolfsburg verwarf vier Siebenmeter, schloss Angriffe immer wieder unvorbereitet ab und machte es der HSG so viel zu einfach. Noch dazu ließ der VfL im Vergleich zu den Vorwochen die nötige Einstellung vermissen: „So wie wir gespielt haben, hätten wir auch zu Hause bleiben können“, regte Bült sich auf. „Wir haben kaum einmal überlegt gespielt, und wenn, haben wir kurz danach daneben geworfen.“

Bült geht mit seine Team hart ins Gericht

Nicht nur mit seinen Feldspielerinnen ging Bült hart ins Gericht, auch die Torfrauen kritisierte er deutlich: „Sie haben über 60 Minuten keine Hand an den Ball bekommen, das war zu wenig.“

Am kommenden Wochenende hat der VfL bei der HSG Schaumburg-Nord die nächste schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Bült warnt: „Schaumburg hat einen Lauf und ist mindestens so stark wie Heidmark. Wenn wir da nochmal so auftreten, wird es sehr schwer. Wir müssen wieder als Kollektiv arbeiten!"

VfL: Ruppelt, Bausewein – Hänsel (4), Drotleff, Neumann (1), Kohn (8), Wöhner (3), Fanslau (6), Stapenhorst, Lösky, Meyer, Järke, Behne-Wiswe (2), Kohnert (1).