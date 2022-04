Live im TV und Online-Stream: Der VfL Wolfsburg trifft am 31. Spieltag der Bundesliga auf Mainz 05. Für die Wolfsburger gilt es nach der Schmach am vergangenen Wochenende, die Saison versöhnlich ausklingen zu lassen, ohne noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Mainz kann indes einen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen.