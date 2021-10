Die Bundesliga-Saison 2021/22 hat ihre erste Trainerentlassung. Der VfL Wolfsburg trennte sich am Sonntagnachmittag von Mark van Bommel , nachdem er mit der Mannschaft acht Pflichtspiele in Folge nicht gewinnen konnte. Eine Entscheidung, die vielerorts auf Unverständnis trifft. "Das hat mich sehr überrascht", sagt Stefan Effenberg dem SPORT BUZZER. Aus seiner Sicht sei "die Entscheidung nicht nachvollziehbar."

Der frühere Spieler des VfL hätte sich etwas mehr Geduld vom Klub gewünscht: "Ich war mir noch am Sonntagmittag im Sport1-"Doppelpass" mit Felix Magath einig, dass man auch in einer schwierigen Phase mal zusammenstehen muss. Und wir haben uns ganz klar pro Mark van Bommel ausgesprochen. Aber da sieht man mal wieder, wie das Geschäft ist. Vor wenigen Tagen bekommst du noch Lob von den Verantwortlichen und keine Woche später bist du entlassen. "

Van Bommel hatte erst im Sommer als Nachfolger von Oliver Glaser den Trainerjob in Wolfsburg übernommen. Seine Amtszeit startete denkbar schlecht mit einem Wechselfehler in der ersten Pokalrunde gegen Preußen Münster, der trotz eines 2:0-Sieges zum Ausschluss führte. "Natürlich war das ein Fauxpas, ein riesengroßer Fehler", so Effenberg, der jedoch der These widerspricht, dass der Niederländer damit bereits ersten Kredit bei den Bossen verspielt hatte. "Da sind auch noch andere Personen für verantwortlich. Da sitzt das ganze Trainerteam auf der Bank und auch die Schiedsrichter sind da meiner Meinung nach mit verpflichtet. Das dann nur auf Mark van Bommel zu schieben, ist mir zu billig.“