Wolfsburg muss Zuschauerkapazität halbieren: Dortmund-Tickets werden storniert

Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen hat die niedersächsische Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschiedet, die bereits am Mittwoch in Kraft tritt. Für das Dortmund-Spiel wird die Neu-Belegung der Plätze nach dem bereits aus in der Vergangenheit bekannten „Schachbrettmuster“ erfolgen, wie der Verein am Dienstagabend während des Champions-League-Spiels beim FC Sevilla mitteilte.