Wolfsburg raus aus dem Keller? "Werden die nächsten Wochen sehr viel damit zu tun haben"

Die sportliche Lage beim VfL Wolfsburg verlangt es immer noch, nach einem Spieltag zuerst auf die Tabelle zu schauen. Die Erkenntnis: Durch die 1:2-(1:0)-Niederlage am Samstag gegen 1899 Hoffenheim, ist die Situation zumindest nicht deutlich schlechter geworden. Richtig ärgerlich war sie dennoch. Weil sich der VfL durch einen Vier-Minuten-Blackout um den Lohn eines guten Spiels gebracht hatte. Und weil der Blick auf die Tabelle deutlich entspannter gewesen wäre, hätten nicht Jacob Bruun Larsen und Andrej Kramaric mit ihren Treffern die Partie gedreht. Eine Partie, die Wolfsburg nach der Halbzeitführung durch Jonas Wind vor 7200 Zuschauern eigentlich im Griff hatte.

„Wenn ich mir die anderen Ergebnisse angucke“, so VfL-Trainer Florian Kohfeldt, "hätten wir einen Riesenschritt machen können.“ Als er das sagte, wusste er noch nicht, dass vor allem das Ergebnis des nächsten Gegners für Aufsehen sorgen sollte - Gladbach ging mit 0:6 in Dortmund unter, steht vor der Partie gegen Wolfsburg vor einer heißen Woche. Mit Hertha (1:6 gegen Leipzig) und Augsburg (1:2 gegen Freiburg) kassierten zwei weitere VfL-Konkurrenten aus dem Bereich zwischen Mittelfeld und Abstieg Niederlagen. Die Wolfsburger bleiben auf Platz zwölf - konnten aber nicht näher an Union, Frankfurt und Bochum heranrücken, die ebenfalls allesamt nicht gewannen. Für Kohfeldt bleibt damit klar: „Wir werden die nächsten Wochen - ich hoffe nicht Monate - sehr viel damit zu tun haben, uns stabil aus diesen Regionen zu verabschieden. Mit der Leistung, die wir gegen Hoffenheim gebracht haben, bin ich da sehr optimistisch.“