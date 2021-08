Der VfL Wolfsburg legte einen perfekten Start in die neue Bundesliga-Saison hin. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung und einem kuriosen Wechselfehler im DFB-Pokal scheint sich die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Mark van Bommel gefangen zu haben. Als einzige Mannschaft der Liga kamen die Wolfsburger mit zwei Siegen aus den Startlöchern. Am Sonntagabend wartet allerdings die erste echte Bewährungsprobe auf die Wölfe, wenn es gegen Vizemeister RB Leipzig geht (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Kurz vor Ende des Transferfensters konnten die Niedersachsen zudem noch einen Bundesliga-Rückkehrer verpflichten. Luca Waldschmidt kommt von Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon in die Autostadt.

Gegner RB Leipzig kommt ebenfalls mit Rückenwind nach Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch musste am ersten Spieltag eine überraschende Niederlage gegen Mainz 05 einstecken, ehe sie eine Woche später beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart wieder alle Fragezeichen aus dem Weg räumte. Im Topspiel gegen die Wolfsburger will man gewinnen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aufgrund des Überangebots an Stürmern hat sich auch personell noch einmal etwas verändert. RB leiht Alexander Sörloth für ein Jahr nach Spanien zu Real Sociedad aus. Ob Kapitän Marcel Sabitzer kurz vor Ende der Transferfrist doch noch zu den Bayern wechselt, bleibt weiterhin offen. Zuletzt dementierte man in Leipzig einen Kontakt zum Rekordmeister.