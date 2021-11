Kohfeldt kann auch Königsklasse: Wolfsburg feiert gegen Salzburg ersten Sieg in der Champions League

Der VfL Wolfsburg hat in der Champions League den ersten Sieg eingefahren und damit seine Chancen für den Einzug in die nächste Runde der Königsklasse verbessert. Am Dienstagabend kam das Team von Neu-Trainer Florian Kohfeldt gegen RB Salzburg zu einem 2:1-Sieg. Der VfL hat nach vier Spieltagen jetzt fünf Punkte auf dem Konto und damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Salzburg. Das Hinspiel vor zwei Wochen hatten die Wolfsburger noch 1:3 verloren.

Und auch in Wolfsburg hatten die Österreicher die erste Chance. Schon nach zwei Minuten hätte Nationalspieler Karim Adeyemi für die Führung sorgen müssen, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Fast im Gegenzug machte es der VfL, bei dem Torjäger Wout Weghorst nach seiner zweiwöchige Quarantäne wegen eines positiven Coronatest wieder in der Startelf stand, besser. Yannick Gerhardt setzte sich schön auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte den aufgerückten Ridle Baku, der völlig frei zum Abschluss kam (3.). Salzburg brauchte anschließend Zeit, um sich von dem frühen Gegentreffer zu erholen - und einen Standard, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Maximilian Wöber versenkte einen Freistoß zum 1:1, bei dem VfL-Keeper Koen Casteels nicht den besten Eindruck hinterließ (30.). Damit ging es dann in die Halbzeit.