VfL Wolfsburg klettert auf Platz drei: Deutlicher Sieg gegen den SC Freiburg

Der VfL Wolfsburg hat seine Champions-League-Ambitionen erneut unterstrichen. Die Niedersachsen kamen am Sonntagabend zu einem 3:0 (2:0) gegen den SC Freiburg und kletterten durch den dritten Sieg nacheinander auf den dritten Tabellenplatz. John Brooks (21.) gelang die Führung, Wout Weghorst legte mit seinem 13. Saisontor noch vor der Pause nach (39.). Den dritten Treffer besorgte Yannick Gerhardt (86.). Die Freiburger, die zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar mit fünf Bundesliga-Dreiern in Folge einen Vereinsrekord aufstellten, sind seitdem in ihren Ergebnissen wechselhaft. Nachdem die Breisgauer zwischenzeitlich auf Europapokal-Kurs lagen, etablieren sie sich nun zunehmend im Mittelfeld des Klassements und schließen den 19. Spieltag als Neunter ab.

